Из-за технической ошибки врачи не приходили к екатеринбуржцам на дом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Из-за технической ошибки к некоторым пациентам из Екатеринбурга, вызывавших врачей на дом через службу «112», так и не пришли терапевты. Об этом местная жительница рассказала Евгению Куйвашеву в Instagram.«Оказалось, что ни один вызов через 122 не был передан в больницу № 2 и тем более – в поликлинику, в Академический, расположенную на Рябинина, 71», – объяснила екатеринбурженка.Губернатор заявил, что вызов мог быть не передан из-за технического сбоя, который недавно произошел в работе call-центров.«Мы уже больше месяца живем в условиях новой волны заболеваемости — одной из самых мощных. Служба "122" испытывает колоссальную нагрузку, в пике фиксировалось больше 20 тысяч звонков», – ответил Куйвашев.Он также сообщил, что сбой был устранен.