Из-за технической ошибки врачи не приходили к екатеринбуржцам на дом
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Из-за технической ошибки к некоторым пациентам из Екатеринбурга, вызывавших врачей на дом через службу «112», так и не пришли терапевты. Об этом местная жительница рассказала Евгению Куйвашеву в Instagram.
«Оказалось, что ни один вызов через 122 не был передан в больницу № 2 и тем более – в поликлинику, в Академический, расположенную на Рябинина, 71», – объяснила екатеринбурженка.
Губернатор заявил, что вызов мог быть не передан из-за технического сбоя, который недавно произошел в работе call-центров.
«Мы уже больше месяца живем в условиях новой волны заболеваемости — одной из самых мощных. Служба "122" испытывает колоссальную нагрузку, в пике фиксировалось больше 20 тысяч звонков», – ответил Куйвашев.
Он также сообщил, что сбой был устранен.
«Оказалось, что ни один вызов через 122 не был передан в больницу № 2 и тем более – в поликлинику, в Академический, расположенную на Рябинина, 71», – объяснила екатеринбурженка.
Губернатор заявил, что вызов мог быть не передан из-за технического сбоя, который недавно произошел в работе call-центров.
«Мы уже больше месяца живем в условиях новой волны заболеваемости — одной из самых мощных. Служба "122" испытывает колоссальную нагрузку, в пике фиксировалось больше 20 тысяч звонков», – ответил Куйвашев.
Он также сообщил, что сбой был устранен.
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