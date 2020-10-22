В Екатеринбурге рушится отремонтированное дорожное покрытие в Зеленой роще

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге начали разрушаться отремонтированные спортивные площадки в парке Зеленая роща. Об этом сообщает депутат гордумы Дмитрий Сергин.«Зелёнорощинские зарисовки-2 (продолжение), или немного о качестве. Получил отклик от спортсменов, занимающихся в Зелёной Роще.- Стадион (резина) уже трескается.- Похоже, что покрытие положили прямо на грунт (не по технологии) и весной оно сойдёт вместе со снегом.На сегодня у меня пока всё, продолжение следует», — написал депутат в Facebook.Добавим, что парк Зеленая роща после реставрации должен открыться в начале ноября.