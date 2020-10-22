В Екатеринбурге рушится отремонтированное дорожное покрытие в Зеленой роще

13.10 Вторник, 27 октября 2020
Общество
Фото: Дмитрий Сергин / Facebook
В Екатеринбурге начали разрушаться отремонтированные спортивные площадки в парке Зеленая роща. Об этом сообщает депутат гордумы Дмитрий Сергин.

«Зелёнорощинские зарисовки-2 (продолжение), или немного о качестве. Получил отклик от спортсменов, занимающихся в Зелёной Роще.

- Стадион (резина) уже трескается.
- Похоже, что покрытие положили прямо на грунт (не по технологии) и весной оно сойдёт вместе со снегом.

На сегодня у меня пока всё, продолжение следует», — написал депутат в Facebook.

Добавим, что парк Зеленая роща после реставрации должен открыться в начале ноября.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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