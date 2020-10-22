В Екатеринбурге рушится отремонтированное дорожное покрытие в Зеленой роще
Общество
Фото: Дмитрий Сергин / Facebook
В Екатеринбурге начали разрушаться отремонтированные спортивные площадки в парке Зеленая роща. Об этом сообщает депутат гордумы Дмитрий Сергин.
«Зелёнорощинские зарисовки-2 (продолжение), или немного о качестве. Получил отклик от спортсменов, занимающихся в Зелёной Роще.
- Стадион (резина) уже трескается.
- Похоже, что покрытие положили прямо на грунт (не по технологии) и весной оно сойдёт вместе со снегом.
На сегодня у меня пока всё, продолжение следует», — написал депутат в Facebook.
Добавим, что парк Зеленая роща после реставрации должен открыться в начале ноября.
«Зелёнорощинские зарисовки-2 (продолжение), или немного о качестве. Получил отклик от спортсменов, занимающихся в Зелёной Роще.
- Стадион (резина) уже трескается.
- Похоже, что покрытие положили прямо на грунт (не по технологии) и весной оно сойдёт вместе со снегом.
На сегодня у меня пока всё, продолжение следует», — написал депутат в Facebook.
Добавим, что парк Зеленая роща после реставрации должен открыться в начале ноября.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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