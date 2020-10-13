Старые деревянные дома в Екатеринбурге оборудуют видеокамерами
Общество
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Старые деревянные дома в Екатеринбурге оборудуют камерами видеонаблюдения, чтобы предотвратить поджоги. Об этом сообщает депутат гордумы Алексей Вихарев.
«Я получил ответ, что главам администраций районов поручили предусмотреть дополнительное финансирование на установку видеокамер с возможностью передачи видеопотока в ГУ МВД. Маленькая, но очень важная победа на этом этапе», – написал депутат на своей странице в Facebook.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили, что такие поручения уже направлены в районы.
«Я получил ответ, что главам администраций районов поручили предусмотреть дополнительное финансирование на установку видеокамер с возможностью передачи видеопотока в ГУ МВД. Маленькая, но очень важная победа на этом этапе», – написал депутат на своей странице в Facebook.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили, что такие поручения уже направлены в районы.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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