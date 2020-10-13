Старые деревянные дома в Екатеринбурге оборудуют видеокамерами

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Старые деревянные дома в Екатеринбурге оборудуют камерами видеонаблюдения, чтобы предотвратить поджоги. Об этом сообщает депутат гордумы Алексей Вихарев.«Я получил ответ, что главам администраций районов поручили предусмотреть дополнительное финансирование на установку видеокамер с возможностью передачи видеопотока в ГУ МВД. Маленькая, но очень важная победа на этом этапе», – написал депутат на своей странице в Facebook.В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили, что такие поручения уже направлены в районы.