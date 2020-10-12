В Кольцово снова образовалась очередь в пункт тестирования на COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ночью в аэропорту Кольцово вновь выстроилась очередь из желающих сдать анализы на коронавирус. По словам очевидицы, напротив пункта тестирования выстроились около 100 человек, пишет Е1.– Без дистанции, без масок практически все. Работники поста спокойно это воспринимали. Ладно уж сразу бы писали, что им нужны от нас только деньги, а на наше здоровье плевать, – рассказала девушка.Напомним, что две недели назад пассажиры, прилетевшие в Екатеринбург, также жаловались на очереди в пункт тестирования. В оперштабе тогда заявили, что в связи с этим изменится сама система тестирования, решено было увеличить число медиков в пиковые часы – с 3:00 до 6:00 – и при одновременном прибытии сразу нескольких самолетов.