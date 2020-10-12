В Кольцово снова образовалась очередь в пункт тестирования на COVID-19
Общество
Фото: katenkozay / Instagram.com
Ночью в аэропорту Кольцово вновь выстроилась очередь из желающих сдать анализы на коронавирус. По словам очевидицы, напротив пункта тестирования выстроились около 100 человек, пишет Е1.
– Без дистанции, без масок практически все. Работники поста спокойно это воспринимали. Ладно уж сразу бы писали, что им нужны от нас только деньги, а на наше здоровье плевать, – рассказала девушка.
Напомним, что две недели назад пассажиры, прилетевшие в Екатеринбург, также жаловались на очереди в пункт тестирования. В оперштабе тогда заявили, что в связи с этим изменится сама система тестирования, решено было увеличить число медиков в пиковые часы – с 3:00 до 6:00 – и при одновременном прибытии сразу нескольких самолетов.
– Без дистанции, без масок практически все. Работники поста спокойно это воспринимали. Ладно уж сразу бы писали, что им нужны от нас только деньги, а на наше здоровье плевать, – рассказала девушка.
Напомним, что две недели назад пассажиры, прилетевшие в Екатеринбург, также жаловались на очереди в пункт тестирования. В оперштабе тогда заявили, что в связи с этим изменится сама система тестирования, решено было увеличить число медиков в пиковые часы – с 3:00 до 6:00 – и при одновременном прибытии сразу нескольких самолетов.