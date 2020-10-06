В Свердловской области открылась школа бокса имени Александра Николаева

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В Каменске-Уральском сегодня, 8 октября, состоялось открытие школы бокса имени тренера Александра Николаева, об этом рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.Губернатор напомнил, что среди учеников Николаева – мастер спорта России по боксу Александр Беспутин.«Александр Николаев основал боксерский клуб в Каменске-Уральском еще в 1991 году, и очень быстро это место стало одним из самых популярных среди спортсменов. Этой весной тренер получил от Федерации бокса России сертификат на 13,5 млн рублей для ремонта и оснащения нового помещения. К сожалению, летом Александр Федорович скончался, но его клуб продолжит развиваться. С сегодняшнего дня он готов для тренировок будущих чемпионов России и мира», - написал Куйвашев в своем Instagram.Отметим, что сейчас в состав сборной команды России по боксу входят 17 спортсменов из Свердловской области.