Первый снег ожидается на следующей неделе в Екатеринбурге

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Прогноз высоты снежного покрова к вечеру пятницы, 11 октября по версии модели ECMWF (Рединг). Согласно той же модели, начало снегопада ожидается с ночи на четверг, 10 октября,