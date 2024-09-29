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Первый снег ожидается на следующей неделе в Екатеринбурге
Фото: Андрей Гоголев
В Екатеринбурге на следующей неделе возможны первые снегопады. Алексей Пулин, автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», поделился прогнозом, согласно которому осадки начнутся в ночь на четверг, 10 октября.
Пулин опубликовал карту, на которой указана возможная высота снежного покрова на вечер 11 октября. По прогнозу модели ECMWF, к этому времени в Екатеринбурге и его окрестностях снежный покров может достигнуть 20–30 сантиметров. Однако стоит отметить, что это предварительная информация, и точные цифры могут измениться.
Пулин опубликовал карту, на которой указана возможная высота снежного покрова на вечер 11 октября. По прогнозу модели ECMWF, к этому времени в Екатеринбурге и его окрестностях снежный покров может достигнуть 20–30 сантиметров. Однако стоит отметить, что это предварительная информация, и точные цифры могут измениться.
Прогноз высоты снежного покрова к вечеру пятницы, 11 октября по версии модели ECMWF (Рединг). Согласно той же модели, начало снегопада ожидается с ночи на четверг, 10 октября,
— сообщается в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге»
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