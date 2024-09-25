Узбекистан закормит свердловчан хурмой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Первая партия узбекской хурмы прибыла в Свердловскую область. Вкусную весть сообщили уральские таможенники, проверявшие съедобный груз.По информации отдела по связям с общественностью Уральского таможенного управления, скоро на полки магазинов Екатеринбурга и других населённых пунктов Свердловской области «выбросят» более 60 тонн хурмы. Общая стоимость привезённой из Узбекистана экзотической для уральцев ягоды — пять миллионов рублей. Проверку на таможне хурма прошла в ускоренном режиме, как и все скоропортящиеся продукты.Поделились таможенниками и некоторыми цифрами за год. За прошедшие 10 месяцев в Уральский регион поступило более 230 тонн хурмы на сумму свыше 23 миллионов рублей. Возили не только из Узбекистана, хотя именно он — основной поставщик хурмы для Урала. Но, например, в зимний период этот рынок захватывают китайцы, которые до весны обеспечивают уральцев хурмой.К слову, диетологи и гастроэнтерологи рекомендуют хурму, как отличный источник витаминов С и В. Регулярное поедание хурмы поможет укрепить иммунитет. Кроме того, в хурме много магния и калия, что полезно для улучшения артериального давления и работы сердца. Однако, и переедать её не стоит, особенно людям с проблемами желудочно-кишечного тракта и тем, кто страдает сахарным диабетом.