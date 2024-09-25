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Узбекистан закормит свердловчан хурмой

20.58 Пятница, 4 октября 2024
Фото: Уральское таможенное управление / utu.customs.gov.ru
Первая партия узбекской хурмы прибыла в Свердловскую область. Вкусную весть сообщили уральские таможенники, проверявшие съедобный груз.

По информации отдела по связям с общественностью Уральского таможенного управления, скоро на полки магазинов Екатеринбурга и других населённых пунктов Свердловской области «выбросят» более 60 тонн хурмы. Общая стоимость привезённой из Узбекистана экзотической для уральцев ягоды — пять миллионов рублей. Проверку на таможне хурма прошла в ускоренном режиме, как и все скоропортящиеся продукты.

Поделились таможенниками и некоторыми цифрами за год. За прошедшие 10 месяцев в Уральский регион поступило более 230 тонн хурмы на сумму свыше 23 миллионов рублей. Возили не только из Узбекистана, хотя именно он — основной поставщик хурмы для Урала. Но, например, в зимний период этот рынок захватывают китайцы, которые до весны обеспечивают уральцев хурмой.

К слову, диетологи и гастроэнтерологи рекомендуют хурму, как отличный источник витаминов С и В. Регулярное поедание хурмы поможет укрепить иммунитет. Кроме того, в хурме много магния и калия, что полезно для улучшения артериального давления и работы сердца. Однако, и переедать её не стоит, особенно людям с проблемами желудочно-кишечного тракта и тем, кто страдает сахарным диабетом.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:39 Уральские синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности до 7 октября
13:28 В Екатеринбурге пять трамвайных маршрутов несколько раз поменяют схему движения
12:19 В Екатеринбурге задержали двух женщин по подозрению в организации незаконной миграции
11:59 В 187-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург» из-за ДТП собирается пробка
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