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В Екатеринбурге пройдёт лекция о том, как медиа формируют наши мечты
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Ельцин-центре состоится первая лекция авторского курса Анны Новиковой «Цифровая культура: как не потерять себя в современном мире?».
На лекции будет обсуждаться, как социальные сети формируют наши представления о счастье и успехе, и почему это стремление стало современной нормой. Особое внимание уделят тому, как медиа поддерживают этот миф и одновременно могут помочь избавиться от давления постоянного самосовершенствования. Анна Новикова, доктор культурологии и медиантрополог, расскажет о социальных конструктах и мифах, связанных с понятием «счастья», а также затронет тему медиаграмотности как одного из инструментов личной эффективности в цифровую эпоху.
Лекция начнётся в 17:00. Вход свободный, по предварительной регистрации.
На лекции будет обсуждаться, как социальные сети формируют наши представления о счастье и успехе, и почему это стремление стало современной нормой. Особое внимание уделят тому, как медиа поддерживают этот миф и одновременно могут помочь избавиться от давления постоянного самосовершенствования. Анна Новикова, доктор культурологии и медиантрополог, расскажет о социальных конструктах и мифах, связанных с понятием «счастья», а также затронет тему медиаграмотности как одного из инструментов личной эффективности в цифровую эпоху.
Лекция начнётся в 17:00. Вход свободный, по предварительной регистрации.
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