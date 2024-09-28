В Екатеринбурге пройдёт лекция о том, как медиа формируют наши мечты

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня в Ельцин-центре состоится первая лекция авторского курса Анны Новиковой «Цифровая культура: как не потерять себя в современном мире?».На лекции будет обсуждаться, как социальные сети формируют наши представления о счастье и успехе, и почему это стремление стало современной нормой. Особое внимание уделят тому, как медиа поддерживают этот миф и одновременно могут помочь избавиться от давления постоянного самосовершенствования. Анна Новикова, доктор культурологии и медиантрополог, расскажет о социальных конструктах и мифах, связанных с понятием «счастья», а также затронет тему медиаграмотности как одного из инструментов личной эффективности в цифровую эпоху.Лекция начнётся в 17:00. Вход свободный, по предварительной регистрации.