Авито продлевает программу льготной доставки в Курскую и Белгородскую области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Авито продолжает поддерживать жителей приграничных регионов, оказывая помощь через свою платформу. В рамках гуманитарной кампании организована льготная доставка товаров, а также предложены бесплатное жильё и вакансии с проживанием.С начала кампании льготной доставки было доставлено более 164 000 заказов, что позволило жителям сэкономить 24,7 миллионов рублей на доставке. Наибольшее количество товаров было отправлено из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Лидерами по объёму заказов стали автомобильные запчасти, одежда и обувь для взрослых и детей, а также детские игрушки. На данный момент общая стоимость товаров, отправленных с льготной доставкой, приблизилась к 500 миллионам рублей.Кроме того, более 9 000 раз в регионы бесплатно доставлялись товары первой необходимости от пользователей Авито. Компания также передала студентам местных колледжей компьютеры для учёбы, а на платформе появилось свыше 800 объявлений с предложениями бесплатного жилья для семей, вынужденно покинувших свои дома.Авито продлевает программу льготной доставки до конца октября, и стоимость доставки в Курскую и Белгородскую области с помощью Авито Доставки составит всего 1 рубль.Также Авито Работа запустила фильтр «Работа с проживанием», по которому доступно 1,5 млн вакансий в разных регионах, чтобы те кто вынужденно переехали могли найти бесплатное проживание или компенсацию за съём жилья.