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Белинка сделала зоозащитникам интернет-подарок

19.03 Пятница, 4 октября 2024
Фото: Свердловская областная библиотека имени В. Белинского / book.uraic.ru
День защиты животных отмечается 4 октября во многих странах мира. В России официально такого праздника нет, но никто не мешает благодарить в этот день зоозащитников с их благой деятельностью.

Так считают и сотрудники Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского. К Дню защитника животных они подготовили особую выставку под названием «Собаки и их писатели». Среди её экспонатов — портреты известных и не очень известных деятелей литературы вместе с их пёсиками. Портреты сопровождает справочная информация, история взаимоотношений писателя с любимыми питомцами, а иногда и цитата о них. Так, американская писательница Эдит Уортон высказалась о четырёхлапом друге так: «Мой маленький старый пес – сердце, бьющееся у моих ног». А Агата Кристи, оказывается, посвятила своему фокстерьеру Питеру целую книгу — роман «Безмолвный свидетель». На первой странице она так и написала: «Дорогому другу и непритязательному спутнику псу Питеру посвящаю». В числе других героев выставки от Белинки — Стивен Кинг, Антон Чехов, Константин Паустовский.

Особый раздел выставки выделен под «собакокниги», то есть под книги о собаках из фонда библиотеки. Длинный список содержит как научно-популярные, так и художественные произведения о «лучших друзьях человека». Каждую из них можно получить из книгохранилища и прочесть.

Для того, чтобы посетить выставку «Собаки и их писатели» совсем не обязательно отходить от своего компьютера или отрываться от мобильного телефона. Дело в том, что экспозиция данная виртуальная и доступна каждому в Интернете. Особая прелесть такого формата, что в отличие от «физических» выставок работа виртуальной не ограничена в сроках. Полюбоваться на собак в объятиях известных писателей можно будет и через год, и через два. Точно так же, как сейчас можно полюбоваться на писательских кошек — выставка «Коты и их писатели», которой Белинка поздравляла зоозащитников в прошлом году, открыта в Интернете до сих пор.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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02:22 Новый прлпред в УрФО Артём Жога прилетел в Екатеринбург
21:36 Выманившего у девушки 14 миллионов рублей уральца отправят в колонию
20:44 В Екатеринбурге горела исправительная колония
20:04 Сведения об излишне предприимчивом уральском таможеннике внесли в «чёрный список»
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