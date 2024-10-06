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Очереди за водой начали скапливаться у колонок в Первоуральске
Фото: Вечерние ведомости
Из-за масштабного отключения первоуральский «Водоканал» организовал подвоз питьевой воды в цистернах, однако жители жалуются, что их не так-то просто застать в своём дворе. Только за сегодняшний день график подвоза воды менялся четыре раза.
Первоуральский «Водоканал» предлагает набирать воду в скважинах, а также извиняется за слишком частую корректировку графиков.
Приносим извинения за частую смену графиков и просим войти в положение
— говорится на официальной странице учреждения в соцсети ВК
Первоуральский «Водоканал» предлагает набирать воду в скважинах, а также извиняется за слишком частую корректировку графиков.
Приносим извинения за частую смену графиков и просим войти в положение
— говорится на официальной странице учреждения в соцсети ВК
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