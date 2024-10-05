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В Свердловской области действовали четыре природных пожара на площади восьми гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжается борьба с природными пожарами в лесах. Как сообщают в ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда зафиксированы четыре пожара.
По данным на 6 октября, 02:00, в регионе действовали четыре пожара на общей площади восемь гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала о двух пожарах на площади четыре гектара.
Всего в России за минувшие сутки было зарегистрировано 36 природных пожаров на общей площади 109 073 гектара.
По данным на 6 октября, 02:00, в регионе действовали четыре пожара на общей площади восемь гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала о двух пожарах на площади четыре гектара.
Всего в России за минувшие сутки было зарегистрировано 36 природных пожаров на общей площади 109 073 гектара.
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