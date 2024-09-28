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В Ельцин Центре пройдет группа поддержки для родителей детей с инвалидностью
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге состоится встреча группы психологической поддержки для родителей детей с инвалидностью. Эти мероприятия, которые проходят два раза в месяц, позиционируются как безопасное пространство для обмена опытом и эмоциональной поддержки.
Организаторы приглашают родителей и других членов семьи, участвующих в воспитании детей с инвалидностью, чтобы они могли делиться своими переживаниями, получать поддержку и находить новые способы справляться с повседневными трудностями. Каждый участник может как получить помощь, так и стать важным примером для других.
Мероприятия проходят в Ельцин Центре под руководством клинического психолога Ольги Заигриной, которая имеет более 10 лет опыта работы с детьми с РАС, СДВГ и ДЦП. Ближайшие встречи назначены на 7 и 28 октября в 18:30. Вход свободный, по предварительной регистрации.
Организаторы приглашают родителей и других членов семьи, участвующих в воспитании детей с инвалидностью, чтобы они могли делиться своими переживаниями, получать поддержку и находить новые способы справляться с повседневными трудностями. Каждый участник может как получить помощь, так и стать важным примером для других.
Мероприятия проходят в Ельцин Центре под руководством клинического психолога Ольги Заигриной, которая имеет более 10 лет опыта работы с детьми с РАС, СДВГ и ДЦП. Ближайшие встречи назначены на 7 и 28 октября в 18:30. Вход свободный, по предварительной регистрации.
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