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В Екатеринбурге появился ботанический барельеф: более 70 растений в одной композиции
Фото: телеграм-канал «Рита Хаак- художница»
В саду Нурова появился новый арт-объект — ботанический барельеф, созданный художницей Ритой Хаак. В основе композиции — оттиски более 70 растений, собранных в этом саду.
Проект стал результатом совместной работы художницы и команды волонтёров. Рита Хаак поделилась фотографиями своей работы в телеграм-канале.
Найти этот арт-объект можно по координатам 56.823222, 60.612791.
Также сад Нурова приглашает всех помочь в подготовке сада к зиме. Присоединиться можно в воскресенье с 14:00 до 18-19 часов.
Проект стал результатом совместной работы художницы и команды волонтёров. Рита Хаак поделилась фотографиями своей работы в телеграм-канале.
Найти этот арт-объект можно по координатам 56.823222, 60.612791.
Также сад Нурова приглашает всех помочь в подготовке сада к зиме. Присоединиться можно в воскресенье с 14:00 до 18-19 часов.
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