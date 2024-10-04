В Екатеринбурге появился ботанический барельеф: более 70 растений в одной композиции

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В саду Нурова появился новый арт-объект — ботанический барельеф, созданный художницей Ритой Хаак. В основе композиции — оттиски более 70 растений, собранных в этом саду.Проект стал результатом совместной работы художницы и команды волонтёров. Рита Хаак поделилась фотографиями своей работы в телеграм-канале.Найти этот арт-объект можно по координатам 56.823222, 60.612791.Также сад Нурова приглашает всех помочь в подготовке сада к зиме. Присоединиться можно в воскресенье с 14:00 до 18-19 часов.