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Сотрудник свердловского ГУФСИН застрелил свою коллегу по СИЗО. Спустя 8 лет ему вынесли приговор за разглашение гостайны

Также его признали виновным в получении взятки, превышении полномочий и убийстве. Тело убитой при этом так и не нашли

17.29 Четверг, 3 октября 2024
Фото: ЛизаАлерт / СКР. Коллаж: Вечерние ведомости
Свердловский областной суд сегодня вынес приговор бывшему оперативному сотруднику ФСИН Андрею Левых, работавшему в СИЗО-6 Кировграда. Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе суда, по делу о разглашении гостайны (часть 1 статьи 283 УК РФ) судья Андрей Минеев приговорил Левых к полутора годам лишения свободы с лишением занимать определённые должности на госслужбе сроком на два года. Однако в колонию Левых отправится на 16 лет — это совокупный срок, поскольку дело о разглашении гостайны рассматривалось, когда Левых находился в колонии по вступившему в силу приговору по другому делу — по целому ряду статей, в том числе об убийстве своей коллеги (а по некоторым данным ещё и возлюбленной) из кировградского СИЗО-6. Однако этот приговор, несмотря на громкую историю о пропаже коллеги Левых, остался без внимания СМИ. Подробности — в материале Вечерних ведомостей.

Загадочная пропажа молодой сотрудницы СИЗО


25 апреля 2016 года вышла из своего дома и пропала 27-летняя Ксения Цыпцына — старший сержант внутренней службы, работавшая в СИЗО-6 ГУФСИН России по Свердловской области. В тот день она находилась в отпуске. Надев красные замшевые полусапоги на каблуках, взяв с собой маленькую сумку с перекидываемым через плечо ремешком и сотовый телефон «Нокиа», Цыпцына в девятом часу утра направилась к своему возлюбленному Андрею Левых, также работавшему в кировградском СИЗО-6. И не вернулась...

На поиски Цыпцыной были брошены силы не только полиции и волонтёров, но и учреждений ГУФСИН по Свердловской области.

«В поиски активно включились сотрудники уголовно-исполнительной системы близлежащих исправительных учреждений. В настоящее время в розыскных мероприятиях, в том числе в обследовании лесного массива вблизи г. Кировград, участвуют сотрудники СИЗО-6, Кировградской воспитательной колонии, ИК-46 (г. Невьянск), ИК-5, ИК-6, ИК-12, ИК-13, ЛИУ-51, СИЗО-3 (все – г. Нижний Тагил)»,

говорилось в сообщении о поисках Цыпцыной на сайте свердловского ГУФСИН


После четырёх дней безуспешных поисков, 29 апреля 2016 года, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«С учётом того, что у молодой женщины не было намерения куда-либо уезжать, не предупредив об этом родственников, а также того обстоятельства, что важные личные документы она оставила дома, по итогам проверочных мероприятий следователем СКР принято решение о возбуждении по факту безвестного исчезновения указанной гражданки уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ»,

сообщили в новости на сайте ведомства


При этом некоторые подозрения на Андрея Левых пали уже тогда. Его, в частности, подозревала лучшая подруга Ксении Цыпцыной, Татьяна.

«Андрей Левых, к которому она пошла, женат и работает вместе с ней в СИЗО. По его словам, они встретились тем утром на крылечке его частного дома. Вряд ли адекватный мужчина пригласит любовницу, о которой знает жена, на крыльцо своего дома»,

говорила в мае 2016 года подруга убитой изданию 66.ru


Татьяна утверждала, что Ксения пошла к своему коллеге по СИЗО-6 за возвратом долга в 30 тысяч рублей. Однако найти какие-либо доказательства причастности Левых к пропаже девушки тогда не удалось. Сам Левых говорил, что Цыпцына якобы намеревалась уехать в Москву.

«После её пропажи нашлась куча свидетелей, которые видели, как я её якобы расчленял и в бочке вывозил в лес, чтобы закопать. Но почему-то не нашлось ни одного, кто бы видел, как утром она уходила от меня. Следователи перерыли весь дом, огород, забирали машину для исследования — и ничего не нашли»,

объяснялся тогда сотрудник СИЗО перед журналистами



Пауза длиной в 7 лет



Тело Ксении Цыпцыной так и не нашли, и в деле наступила пауза длиной почти в семь лет. После которой следователи вновь пришли к Андрею Левых — и на этот раз он уже признался в содеянном.



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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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12:19 В Екатеринбурге задержали двух женщин по подозрению в организации незаконной миграции
11:59 В 187-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург» из-за ДТП собирается пробка
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