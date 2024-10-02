Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге задержаны рейсы авиакомпании «Red Wings»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня 5 октября в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) произошли задержки нескольких рейсов авиакомпании «Red Wings» из-за технических проблем. Пассажиры ожидают вылета, в то время как соответствующие службы занимаются устранением неполадок.
Согласно данным, рейс WZ-2029 по маршруту Екатеринбург-Нижний Новгород, который был запланирован на 09:15, перенесен на 14:45. Аналогично, рейс WZ-1068 в Казань, время вылета которого по расписанию было назначено на 09:50, теперь ожидается в 16:40.
[quote]Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры,
Согласно данным, рейс WZ-2029 по маршруту Екатеринбург-Нижний Новгород, который был запланирован на 09:15, перенесен на 14:45. Аналогично, рейс WZ-1068 в Казань, время вылета которого по расписанию было назначено на 09:50, теперь ожидается в 16:40.
[quote]Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры,
— сообщает ведомство]
[/quote
[/quote
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Уральские авиалинии» задержали четыре рейса из-за боевых действий между Израилем и Ираном
02 октября 2024
02 октября 2024
Работники прокуратуры сделали Екатеринбург чуточку зеленее
26 сентября 2024
26 сентября 2024
Первый снег ожидается на следующей неделе в Екатеринбурге
05 октября 2024
05 октября 2024