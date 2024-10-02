В Екатеринбурге задержаны рейсы авиакомпании «Red Wings»

— сообщает ведомство

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня 5 октября в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) произошли задержки нескольких рейсов авиакомпании «Red Wings» из-за технических проблем. Пассажиры ожидают вылета, в то время как соответствующие службы занимаются устранением неполадок.Согласно данным, рейс WZ-2029 по маршруту Екатеринбург-Нижний Новгород, который был запланирован на 09:15, перенесен на 14:45. Аналогично, рейс WZ-1068 в Казань, время вылета которого по расписанию было назначено на 09:50, теперь ожидается в 16:40.[quote]Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры,