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Полпред в УрФО Артём Жога знакомится с достопримечательностями города
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня 5 октября корреспондент Вечерних ведомостей случайно встретил нового полпреда в УрФО Артёма Жогу у Шарташских каменных палаток — одного из знаковых мест Екатеринбурга. Этот визит стал частью его первого знакомства с достопримечательностями города.
До этого Жога побывал в Храме-на-Крови, возведённом на месте расстрела последнего российского императора Николая II.
Артём Жога признался, что впервые в Екатеринбурге, и пообещал составить личный ТОП-5 мест, которые, по его мнению, стоит посетить каждому гостю города.
До этого Жога побывал в Храме-на-Крови, возведённом на месте расстрела последнего российского императора Николая II.
Артём Жога признался, что впервые в Екатеринбурге, и пообещал составить личный ТОП-5 мест, которые, по его мнению, стоит посетить каждому гостю города.
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