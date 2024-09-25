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Травмирование ученика поселковой школы привлекло внимание прокуратуры Североуральска

19.57 Пятница, 4 октября 2024
Иллюстрация: Антон Каптелов & AI
В первый день октября в больницу попал второклассник из школы посёлка Калья Североуральского городского округа. Сегодня стало известно, что прокуратура запустила проверку обстоятельств, при которых ребёнок получил травму на территории школы.

На данный момент известно, что ученик второго класса, выйдя из класса после урока, решил заняться любимым развлечением всех непоседливых шкодников — покататься по перилам. Поскольку до уроков физики мальчик ещё не дорос, он не догадался, что если уж так хулиганить, то безопаснее снять предварительно рюкзак со спины. Именно рюкзак стал причиной мальчика с перил — он своим весом утянул ребёнка вниз.

Падение с полутораметровой высоты без последствий не обошлось — мальчика пришлось доставлять в больницу и передавать в заботливые руки врачей. Последствия вполне вероятны и для образовательного учреждения, которое по действующим законам несёт ответственность за жизнь и здоровье ребёнка, находящегося на его территории. На данный момент прокуратура города Североуральск проводит проверку для выяснения всех обстоятельства произошедшего.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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