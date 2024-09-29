В Екатеринбурге страх перед коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Согласно исследованию сервиса SuperJob, страх перед коронавирусом среди жителей Екатеринбурга снизился и сравнялся с уровнем опасений по поводу гриппа. Опрос показал, что 6 из 10 екатеринбуржцев не боятся ни одной из этих инфекций.Всего 43% горожан всё ещё опасаются заразиться коронавирусом, причём 9% из них выражают сильный страх, а 34% — испытывают умеренные опасения. Женщины чаще выражают беспокойство по поводу COVID-19, чем мужчины (48% против 38%), причём среди них в два раза больше тех, кто сильно боится инфекции. Страх перед коронавирусом также более выражен среди людей старше 45 лет — каждый второй в этой возрастной группе обеспокоен возможностью заражения.Интересно, что грипп вызывает такой же уровень опасений у екатеринбуржцев, как и коронавирус — 43% опрошенных боятся заболеть этой сезонной инфекцией. Однако сильный страх перед гриппом испытывают лишь 6% респондентов, по сравнению с 9%, сильно опасающихся COVID-19. Молодые жители до 34 лет больше боятся гриппа, чем коронавируса — об этом сообщили 41% участников исследования.В целом, 57% екатеринбуржцев заявили, что не испытывают страха ни перед одной из инфекций.