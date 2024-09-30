В Екатеринбурге из-за упавшего самоката временно остановили движение поездов метро

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На станции «Уралмаш» в Екатеринбургском метро движение поездов было временно приостановлено из-за инцидента с самокатом, сообщает издание Е1. Самокат упал на рельсы, что потребовало оперативного вмешательства сотрудников метрополитена.Для устранения препятствия одному из работников пришлось спуститься на рельсы и достать самокат. В результате движение поездов было остановлено на короткое время.Владелец самоката сейчас даёт объяснения полиции.