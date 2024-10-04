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Жители Первоуральска с 4 октября остаются без воды из-за аварии на коллекторе
Фото: сообщество ВК «Водоканал г. Первоуральск»
В Первоуральске возникла серьезная проблема — с 4 октября жители остались без водоснабжения из-за аварии на коллекторе водоотведения. Инцидент произошёл на улице Ленина, и о ситуации сообщили как городской водоканал, так и местные жители.
На место происшествия выехали пять единиц техники и 23 человека личного состава. Несмотря на отсутствие уведомлений об отключении воды, первоуральцы начали оставлять комментарии о пропаже водоснабжения под постами водоканала.
Днём 5 октября водоканал подтвердил, что аварийные работы продолжаются, и снизят давление холодной воды в городе. Обещали восстановить нормальное давление к утру 6 октября и организовать подвоз питьевой воды по графику. Однако жители оставили более 50 комментариев, сообщая не только о снижении давления, но и о полном отсутствии воды.
Многие выражали недовольство нарушениями графика подвоза. На 6 октября водоканал несколько раз корректировал расписание, но жители сообщают, что в некоторых районах вода до сих пор не поступает.
Под последним постом водоканала, опубликованным сегодня, один из пользователей написал: «Уже 14:30 ни холодной, ни горячей воды. Включите хотя бы холодную воду. Не сообщили об отключении, у людей совсем воды нет и не были к этому готовы. Когда это закончится? Наверное, стоит поменять всё начальство, и губернатора, и поставить действительно действенных руководителей. Позор, что в течение двух лет не могут устранить поломки».
В паблике «Горячий первик» одна из жительниц опубликовала видеообращение о нехватке воды в перинатальном центре, где также не организован подвоз питьевой воды.
На место происшествия выехали пять единиц техники и 23 человека личного состава. Несмотря на отсутствие уведомлений об отключении воды, первоуральцы начали оставлять комментарии о пропаже водоснабжения под постами водоканала.
Днём 5 октября водоканал подтвердил, что аварийные работы продолжаются, и снизят давление холодной воды в городе. Обещали восстановить нормальное давление к утру 6 октября и организовать подвоз питьевой воды по графику. Однако жители оставили более 50 комментариев, сообщая не только о снижении давления, но и о полном отсутствии воды.
Многие выражали недовольство нарушениями графика подвоза. На 6 октября водоканал несколько раз корректировал расписание, но жители сообщают, что в некоторых районах вода до сих пор не поступает.
Под последним постом водоканала, опубликованным сегодня, один из пользователей написал: «Уже 14:30 ни холодной, ни горячей воды. Включите хотя бы холодную воду. Не сообщили об отключении, у людей совсем воды нет и не были к этому готовы. Когда это закончится? Наверное, стоит поменять всё начальство, и губернатора, и поставить действительно действенных руководителей. Позор, что в течение двух лет не могут устранить поломки».
В паблике «Горячий первик» одна из жительниц опубликовала видеообращение о нехватке воды в перинатальном центре, где также не организован подвоз питьевой воды.
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