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Жители Первоуральска с 4 октября остаются без воды из-за аварии на коллекторе

15.57 Воскресенье, 6 октября 2024
Фото: сообщество ВК «Водоканал г. Первоуральск»
В Первоуральске возникла серьезная проблема — с 4 октября жители остались без водоснабжения из-за аварии на коллекторе водоотведения. Инцидент произошёл на улице Ленина, и о ситуации сообщили как городской водоканал, так и местные жители.

На место происшествия выехали пять единиц техники и 23 человека личного состава. Несмотря на отсутствие уведомлений об отключении воды, первоуральцы начали оставлять комментарии о пропаже водоснабжения под постами водоканала.

Днём 5 октября водоканал подтвердил, что аварийные работы продолжаются, и снизят давление холодной воды в городе. Обещали восстановить нормальное давление к утру 6 октября и организовать подвоз питьевой воды по графику. Однако жители оставили более 50 комментариев, сообщая не только о снижении давления, но и о полном отсутствии воды.

Многие выражали недовольство нарушениями графика подвоза. На 6 октября водоканал несколько раз корректировал расписание, но жители сообщают, что в некоторых районах вода до сих пор не поступает.

Под последним постом водоканала, опубликованным сегодня, один из пользователей написал: «Уже 14:30 ни холодной, ни горячей воды. Включите хотя бы холодную воду. Не сообщили об отключении, у людей совсем воды нет и не были к этому готовы. Когда это закончится? Наверное, стоит поменять всё начальство, и губернатора, и поставить действительно действенных руководителей. Позор, что в течение двух лет не могут устранить поломки».

В паблике «Горячий первик» одна из жительниц опубликовала видеообращение о нехватке воды в перинатальном центре, где также не организован подвоз питьевой воды.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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15:57 Жители Первоуральска с 4 октября остаются без воды из-за аварии на коллекторе
15:22 Эксперт из Санкт-Петербурга оспаривает отрицательную экспертизу по Дому Топоркова в Екатеринбурге
14:51 Задержаны подозреваемые в покушении на убийство пенсионерки в Нижнем Тагиле
14:25 Директор екатеринбургской школы №1 получил звание «Директор года России»
11:20 В Ельцин Центре пройдет группа поддержки для родителей детей с инвалидностью
10:59 В Свердловской области действовали четыре природных пожара на площади восьми гектаров
22:09 Опрос о сокращении территории парка Энгельса в Екатеринбурге стартовал на Госуслугах
17:35 Новому полпреду в УрФО Артёму Жоге показали Шарташские каменные палатки. Фоторепортаж
16:20 Не возвращать памятник Ленину на центральную площадь Ревды решили жители города на общегородском опросе
15:37 В Екатеринбурге задержаны рейсы авиакомпании «Red Wings»
15:24 В Екатеринбурге «Индустриальный младенец» получил новый «апгрейд»
14:53 Первый снег ожидается на следующей неделе в Екатеринбурге
14:35 ДТП со смертельным исходом произошло на Екатеринбургской кольцевой автодороге из-за опасного обгона
13:44 В Екатеринбурге появился ботанический барельеф: более 70 растений в одной композиции
13:20 Авито продлевает программу льготной доставки в Курскую и Белгородскую области
13:10 В Екатеринбурге пройдёт лекция о том, как медиа формируют наши мечты
12:59 В Свердловской области за ночь ликвидированы три крупных пожара
10:50 В Свердловской области остались два природных пожара на площади четырех гектар
20:58 Узбекистан закормит свердловчан хурмой
20:17 Военные следователи встретили недавних мигрантов в екатеринбургском аэропорту Кольцово и вручили им повестки
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