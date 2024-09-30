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Опрос о сокращении территории парка Энгельса в Екатеринбурге стартовал на Госуслугах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Не успел завершиться Ревде опрос на Госуслугах о переносе памятника Ленину, как в соседнем Екатеринбурге на тех же Госуслугах стартовал свой опрос — об изменении границ особо охраняемой природной территории «Парк имени Энгельса», что находится в квартале улиц Малышева – Бажова – Энгельса – Луначарского.
Изменение границ заключается в сокращении территории парка, однако инициаторы опроса – компания «ТехноСтройКомплект» – заверяет, что урезать территорию парка нужно лишь на время, за которое проложат коммуникации к месту будущего строительства малой ледовой арены (её планируют расположить на смежном участке с юго-восточного угла парка, ближе к улице Бажова). После этого, заявляют в компании, исключённый участок можно будет вернуть обратно в ООПТ, поскольку застраиваться он не будет. Что, однако, означает полную вырубку деревьев на нём и запрет на высадку новых деревьев в будущем — ведь под землёй будут пролегать инженерные коммуникации.
Представители строительной компании уже общались с местным населением по этому вопросу – 6 сентября была организована встреча в самом парке, на которой, впрочем, не нашлось ни одного согласного на урезание границ зелёной территории. Теперь практически тот же вопрос решили задать уже через интернет.
На момент публикации этой новости картина ровно та же, что и при очном голосовании — ни одного голоса «за», каков будет итоговый результат, станет известно 14 октября.
Изменение границ заключается в сокращении территории парка, однако инициаторы опроса – компания «ТехноСтройКомплект» – заверяет, что урезать территорию парка нужно лишь на время, за которое проложат коммуникации к месту будущего строительства малой ледовой арены (её планируют расположить на смежном участке с юго-восточного угла парка, ближе к улице Бажова). После этого, заявляют в компании, исключённый участок можно будет вернуть обратно в ООПТ, поскольку застраиваться он не будет. Что, однако, означает полную вырубку деревьев на нём и запрет на высадку новых деревьев в будущем — ведь под землёй будут пролегать инженерные коммуникации.
Представители строительной компании уже общались с местным населением по этому вопросу – 6 сентября была организована встреча в самом парке, на которой, впрочем, не нашлось ни одного согласного на урезание границ зелёной территории. Теперь практически тот же вопрос решили задать уже через интернет.
Промежуточные результаты опроса по состоянию на 21.45 5 октября 2024 года. Скриншот: Вечерние ведомости
На момент публикации этой новости картина ровно та же, что и при очном голосовании — ни одного голоса «за», каков будет итоговый результат, станет известно 14 октября.
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