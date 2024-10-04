Екатеринбургское отделение Союза писателей России раздало Бажовскую премию

Список лауреатов опубликовал официальный портал Екатеринбург.РФ:



в номинации «Малахитовая шкатулка» (проза) с повестью «Дети, которые живы» победила Яна Немцова из волгоградского села Моисеево;



в номинации «Каменный цветок» (поэзия) лауреатом стал житель Тюмени Андрей Маркиянов за сборник стихов «Долг»;



в номинации «Данила-мастер» (публицистика) победителем признан Владимир Сутырин из Екатеринбурга за книгу «Бажов. Биографическое повествование» из серии «Жизнь замечательных уральцев»;



в номинации «Польза дела» (культурные творческие проекты) награду вручили коллективу гимназии №18 Нижнего Тагила Свердловской области за проект «Литературно-художественный бал».



Кроме того, в 2024 году организаторы впервые решили ввести награду за детскую литературу и назвать её «Серебряным копытцем». В ней победительницей стала Галина Пигалева из города Полевской. Награда ей досталась за книгу «Спасатель сказочного мира».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге прошла церемония награждения современных писателей Бажовской премией. Среди победителей — екатеринбуржец, тюменец и волгоградка.Общенациональная литературная премия имени Павла Бажова, учреждённая Екатеринбургским отделением Союза писателей, проводилась в 25 уже раз. В этом году на неё претендовало 143 произведения в прозе и стихах (30 на финальном этапе).К слову, Бажовская премия учреждена в Екатеринбурге в 1999 году. Со временем она не только нарастила престижный вес, но и стала ощутимой финансовой поддержкой для особо талантливых литераторов.