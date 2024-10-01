В Свердловской области остались два природных пожара на площади четырех гектар

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области продолжают вести борьбу с природными пожарами в местных лесах. Как сообщают в ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда остаются два пожара.По данным на 5 октября 02.00, в регионе действовало два пожара на площади четырех гектар. Вчера леспопожарная служба также сообщала о трех пожарах на площади семи гектар.Всего в России за минувшие сутки было зарегистрировано 39 природных пожаров.