Военные следователи встретили недавних мигрантов в екатеринбургском аэропорту Кольцово и вручили им повестки

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Военно-следственное управление Следственного комитета России по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО) совместно с сотрудниками военкоматов и полицейскими из линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово сегодня утром провели рейд, направленный на выявление недавних мигрантов, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учёт. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе ведомства.Как сообщили в ВСУ СКР по ЦВО, было проверено более 50 мужчин, десять из них получили повестки в военкомат. Кроме того, им разъяснили правила заключения контракта с Министерством обороны.В ведомстве добавили, что с начала года на воинский учёт поставили более 2500 мужчин, получивших российское гражданство.