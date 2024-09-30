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Военные следователи встретили недавних мигрантов в екатеринбургском аэропорту Кольцово и вручили им повестки
Фото: ВСУ СКР по ЦВО
Военно-следственное управление Следственного комитета России по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО) совместно с сотрудниками военкоматов и полицейскими из линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово сегодня утром провели рейд, направленный на выявление недавних мигрантов, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учёт. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили в ВСУ СКР по ЦВО, было проверено более 50 мужчин, десять из них получили повестки в военкомат. Кроме того, им разъяснили правила заключения контракта с Министерством обороны.
В ведомстве добавили, что с начала года на воинский учёт поставили более 2500 мужчин, получивших российское гражданство.
Как сообщили в ВСУ СКР по ЦВО, было проверено более 50 мужчин, десять из них получили повестки в военкомат. Кроме того, им разъяснили правила заключения контракта с Министерством обороны.
В ведомстве добавили, что с начала года на воинский учёт поставили более 2500 мужчин, получивших российское гражданство.
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