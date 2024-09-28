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Директор екатеринбургской школы №1 получил звание «Директор года России»
Фото: Вечерние ведомости
Руководитель екатеринбургской школы №1 имени С.С. Алексеева Алексей Махновецкий удостоен звания «Директор года России». Вечером 5 октября в Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования.
До финала конкурса дошли 30 школьных директоров из 22 регионов страны. Они встретились в Калуге, где в преддверии Дня учителя проходили очные испытания. Каждому из участников предстояло представить программу развития своей школы за последние три года и принять участие в дебатах, обсуждая ключевые темы, связанные с образованием. В финал прошли пять директоров из Свердловской, Калужской, Магаданской, Иркутской областей и Республики Удмуртия.
Стоит отметить, что 5 февраля этого года в школе №1 прошла лекция Екатерины Мизулиной.
До финала конкурса дошли 30 школьных директоров из 22 регионов страны. Они встретились в Калуге, где в преддверии Дня учителя проходили очные испытания. Каждому из участников предстояло представить программу развития своей школы за последние три года и принять участие в дебатах, обсуждая ключевые темы, связанные с образованием. В финал прошли пять директоров из Свердловской, Калужской, Магаданской, Иркутской областей и Республики Удмуртия.
Стоит отметить, что 5 февраля этого года в школе №1 прошла лекция Екатерины Мизулиной.
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