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В Екатеринбурге «Индустриальный младенец» получил новый «апгрейд»
Фото: телеграм-канал «Шахов на ветке»
В Екатеринбурге ко Дню учителя обновили скульптуру «Индустриального младенца», установленную на берегу Верх-Исетского пруда в прошлом году в рамках фестиваля «ЧО».
На этот раз к образу добавили фразу «А голову ты дома не забыл?», знакомую многим со школьных времён. Фотографией «апгрейда» поделился в своём телеграм-канале Алексей Шахов.
С момента установки «индустриального младенца» люди надевали на фигурку панамки, рисовали слёзы и даже вставляли вместо глаз красные лампочки.
На этот раз к образу добавили фразу «А голову ты дома не забыл?», знакомую многим со школьных времён. Фотографией «апгрейда» поделился в своём телеграм-канале Алексей Шахов.
С момента установки «индустриального младенца» люди надевали на фигурку панамки, рисовали слёзы и даже вставляли вместо глаз красные лампочки.
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