В Свердловской области за ночь ликвидированы три крупных пожара

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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4 и 5 октября в Свердловской области произошли три крупных пожара. Сгорели жилые постройки, промышленные здания и деревянный барак. Об этом сообщили в МЧС Свердловской области.Первый пожар произошёл 4 октября около 22:16 в Богдановическом городском округе, в селе Троицкое на улице Ленина. Пожар охватил площадь в 100 квадратных метров, уничтожив частный жилой дом и надворные постройки. В тушении участвовали четыре единицы техники и 21 пожарный. Открытый огонь был ликвидирован в 23:35, а окончательная проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к 01:45.Второе возгорание зафиксировано в Екатеринбурге на улице Новая 5 октября в 02:28. Пожар повредил расселённый барак на площади в 200 квадратных метров. Были уничтожены кровля, внутренняя отделка и межкомнатные перегородки на втором этаже здания. Ликвидация огня заняла несколько часов с участием 23 человек личного состава и шести единиц техники.Третий пожар случился 5 октября в 03:35 в посёлке Мартюш, Каменск-Уральского городского округа. Огонь охватил 400 квадратных метров территории цеха деревообработки, уничтожив оборудование, повредив стены и кровлю. Ликвидацией пожара занимались 14 человек и 5 единиц техники, в том числе добровольцы из близлежащего села Брод. Локализация огня произошла в 04:10, а полностью его удалось потушить к 04:42.