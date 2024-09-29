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Эксперт из Санкт-Петербурга оспаривает отрицательную экспертизу по Дому Топоркова в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Кандидат искусствоведения и ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства из Санкт-Петербурга Михаил Мильчик направил официальные замечания в Управление государственной охраны, оспаривая отрицательные выводы экспертизы по дому Топоркова на улице Чернышевского, 6. Об этом сообщает телеграм-канал «Том Сойер Фест — Екатеринбург».
Мильчик отметил, что экспертиза упустила важные аспекты. По его словам, в документе полностью отсутствует описание архитектурного характера улицы Чернышевского, что является ключевым для понимания исторической значимости этого объекта. Мильчик подчеркнул, что подобных домов в Екатеринбурге осталось крайне мало, а здание на Чернышевского, 6 сохранило многие элементы своего первоначального облика, включая характерный декор.
«Дом по ул. Чернышевского, 6 имеет особое историко-градостроительное значение», — подчёркивается в письме. Также важным фактором является то, что в 2019 году волонтёры движения «Том Сойер Фест» провели работы по его сохранению, что придаёт объекту значимость для современной городской истории.
Эксперт настаивает на пересмотре решения и включении Дома Топоркова в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Михаил Мильчик подписался в письме, как кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник НИИТИАГ, заместитель председателя Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве С. Петербурга, член Союза архитекторов России, Научно-методического Совета МК РФ, Президиумов Петербургского и Ленинградского областного отделений ВООПИиК, аттестованный эксперт МК РФ, лауреат премий им. акад. Д.С. Лихачева и «Хранитель наследия».
Мильчик отметил, что экспертиза упустила важные аспекты. По его словам, в документе полностью отсутствует описание архитектурного характера улицы Чернышевского, что является ключевым для понимания исторической значимости этого объекта. Мильчик подчеркнул, что подобных домов в Екатеринбурге осталось крайне мало, а здание на Чернышевского, 6 сохранило многие элементы своего первоначального облика, включая характерный декор.
«Дом по ул. Чернышевского, 6 имеет особое историко-градостроительное значение», — подчёркивается в письме. Также важным фактором является то, что в 2019 году волонтёры движения «Том Сойер Фест» провели работы по его сохранению, что придаёт объекту значимость для современной городской истории.
Эксперт настаивает на пересмотре решения и включении Дома Топоркова в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Михаил Мильчик подписался в письме, как кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник НИИТИАГ, заместитель председателя Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве С. Петербурга, член Союза архитекторов России, Научно-методического Совета МК РФ, Президиумов Петербургского и Ленинградского областного отделений ВООПИиК, аттестованный эксперт МК РФ, лауреат премий им. акад. Д.С. Лихачева и «Хранитель наследия».
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