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Не возвращать памятник Ленину на центральную площадь Ревды решили жители города на общегородском опросе
Фото: a11c1ear
В Ревде проголосовали за то, чтобы не возвращать демонтированный памятник Владимиру Ленину на центральную площадь города.
Таковы результаты завершившегося сегодня ночью опроса, которые публикует местное издание «Ревда-инфо». Всего в опросе приняли участие 2897 жителей города, из которых 1815 (62,7%) проголосовали за то, чтобы памятник основателю советского государства после завершения реставрационных работ перенесли в Ленинский сквер. 1082 ревдинца (37,3%) выбрали вариант возвращения монумента Ильичу на исходное место — площадь Победы. Опрос проводился посредством авторизации на сайте Госуслуг, в нём могли принять участие только те, у кого есть постоянная регистрация на территории муниципалитета.
Ленинский сквер находится на пересечении улиц Ленина и Чехова, что в полутора километрах от места, с которого демонтировали памятник.
Результаты опроса носят рекомендательный характер. Часть ревдинцев не согласились с ним ещё до завершения голосования — обвинив администрацию в нарушении процедуры. Три пенсионера из Ревды подали административный иск в суд о признании назначения опроса незаконным. Заседание в Ревдинском городском суде назначено на 18 октября, иск рассмотрит судья Ирина Карапетян.
Таковы результаты завершившегося сегодня ночью опроса, которые публикует местное издание «Ревда-инфо». Всего в опросе приняли участие 2897 жителей города, из которых 1815 (62,7%) проголосовали за то, чтобы памятник основателю советского государства после завершения реставрационных работ перенесли в Ленинский сквер. 1082 ревдинца (37,3%) выбрали вариант возвращения монумента Ильичу на исходное место — площадь Победы. Опрос проводился посредством авторизации на сайте Госуслуг, в нём могли принять участие только те, у кого есть постоянная регистрация на территории муниципалитета.
Итоговые результаты опроса. Скриншот с сайта Госуслуг
Ленинский сквер находится на пересечении улиц Ленина и Чехова, что в полутора километрах от места, с которого демонтировали памятник.
Результаты опроса носят рекомендательный характер. Часть ревдинцев не согласились с ним ещё до завершения голосования — обвинив администрацию в нарушении процедуры. Три пенсионера из Ревды подали административный иск в суд о признании назначения опроса незаконным. Заседание в Ревдинском городском суде назначено на 18 октября, иск рассмотрит судья Ирина Карапетян.
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