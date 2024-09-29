ДТП со смертельным исходом произошло на Екатеринбургской кольцевой автодороге из-за опасного обгона

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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5 октября в 02:15 на 35 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло ДТП с трагическими последствиями. По предварительным данным ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля «Черри Тиго 7» нарушил правила дорожного движения, совершив обгон в зоне, где это было запрещено знаком «Обгон запрещен» и сплошной линией разметки. При этом он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с встречным автомобилем GAZ 172412, за рулем которого находился 27-летний мужчина. После столкновения легковой автомобиль перевернулся.В результате аварии 38-летняя пассажирка «Черри», жительница поселка Прохладный, получила тяжелые травмы и скончалась на месте до прибытия медицинской помощи. Другие участники ДТП не пострадали. Водителем автомобиля «Черри» оказался 45-летний мужчина с 23-летним стажем вождения, который ранее 55 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Он заявил, что не видел встречный транспорт во время обгона.На месте происшествия сотрудники ГИБДД Свердловской области провели необходимые процессуальные действия и установили личности всех участников аварии. Освидетельствование водителей показало, что оба находились в трезвом состоянии. В ходе расследования инспекторы дорожного надзора выявили недостатки улично-дорожной сети на данном участке. В частности, отсутствовал дублирующий дорожный знак «Обгон запрещен», и был изменен его предыдущий расположение. Владельцу дороги направлено предписание на устранение недостатков в течение трех суток.