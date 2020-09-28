Избирком Свердловской области отказался проводить референдум о прямых выборах мэра

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Избирком Свердловской области отказал в регистрации инициативной группе по проведению референдума о возврате прямых выборов мэров. Поводом для такого решения стала ошибка в паспортных данных одного из активистов.«В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению референдума в Свердловской области и в протоколе собрания инициативной группы в отношении члена инициативной группы Алексея Викторовича Кочнева указаны недостоверные данные паспорта этого гражданина»,- обозначено в документе, опубликованном на портале правовой информации Свердловской области.Ранее секретарь группы Иван Волков заявлял в Facebook, что это восьмая за год попытка зарегистрировать инициативу.Отметим, другая инициативная группа, возглавляемая депутатом думы Екатеринбурга Андреем Пирожковым, собрала более 11 тысяч достоверных подписей свердловчан и добилась внесения в региональное заксобрание законопроекта о возврате прямых выборов мэров свердловских городов, в первую очередь, Екатеринбурга. Теперь законопроект рассмотрит Заксобрание Свердловской области.