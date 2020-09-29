Уральцев попросили не подкармливать медведей
Общество
Фото: Instagram/Александр Катаев
В Свердловской области вице-мэр Краснотурьинска Александр Катаев попросил жителей не прикармливать медведей. Об этом он написал в своём Instagram.
По словам Катаева, садоводы на своих участках выбрасывают еду, за которой могут прийти хищники. Жители объясняют свои действия тем, что медведь приходит ночью, когда они отсутствуют.
«На соседней улице этого же товарищества "чтобы медведь яблоню не ломал" додумались самостоятельно каждый вечер насыпать косолапому по ведру яблок. А он берёт и приходит. И съедает предложенное угощение. Это пока угощают. А потом, когда яблоки кончатся, а привычка к хорошему останется?».
Заместитель мэра Краснотурьинска отметил, что таким образом для людей создаётся реальная угроза жизни.
По словам Катаева, садоводы на своих участках выбрасывают еду, за которой могут прийти хищники. Жители объясняют свои действия тем, что медведь приходит ночью, когда они отсутствуют.
«На соседней улице этого же товарищества "чтобы медведь яблоню не ломал" додумались самостоятельно каждый вечер насыпать косолапому по ведру яблок. А он берёт и приходит. И съедает предложенное угощение. Это пока угощают. А потом, когда яблоки кончатся, а привычка к хорошему останется?».
Заместитель мэра Краснотурьинска отметил, что таким образом для людей создаётся реальная угроза жизни.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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