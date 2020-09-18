В Сысерти активисты создают музей-завод

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Сысерти в октябре планируется открытие музея-завода, который появится в бывшем мартеновском цеху 1894 года постройки. Инициатором создания культурного учреждения стал краевед Александр Савичев.«Самая главная мечта с детства — открыть музей о заводе на заводе. Хочу показать всем краеведческий багаж, который я собирал в течение 15 лет. Музей появится в бывшем мартеновском цехе 1894 года постройки. Договоренность с владельцем завода есть, экспонаты собраны, логотип в разработке от друзей Made in Ural и дизайнера Влада Деревянных, конструкции стендов и печать материалов от проекта «Лаборатория индустриальности» Уральской индустриальной биеннале современного искусства, осталось закупить строительных материалов на треть миллиона рублей», — написал на своей странице в Facebook Александр Савичев.В течение сентября активисты и различные компании, в числе которых значится и МТС, подарили Савичеву большую часть запрошенных им материалов.«Завод для Урала — синоним города. Именно с создания заводов в XVII веке началась современная история нашего края. С заводами здесь связано развитие культуры быта, развитие образования, транспорта и даже искусства. В свое время руководителями уральских заводов были отцы Петра Чайковского и Булата Окуджавы, а отец Павла Бажова работал на том самом Сысертском заводе, где позже в советское время выпускались легендарные стиральные машины «Малютка», «Урал» и «Исеть» и где сейчас готовится к открытию музей. С момента своего создания компания МТС охотно поддерживает активистов, которые реализуют общественные инициативы, направленные на сохранение исторической среды», — цитирует ЕАН директора филиала МТС в Свердловской области Андрея Елизарова.Отметим, благодаря стараниям Савичева и активистов в Сысерти открыт туристический информационный центр и восстановлена набережная городского пруда. Кроме этого, краевед возглавляет «Том Сойер Фест — Сысерть» – фестиваль восстановления исторической среды. В этом году Сысерть – единственный город на Среднем Урале и один из немногих городов в России, где состоялось это мероприятие.