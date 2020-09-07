Мерзлякова: у казаков в Екатеринбурге нет полномочий судить горожан

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сделала заявление по поводу действий казаков, которые патрулируют улицы Екатеринбурга в поисках представителей ЛГБТ и угрожают им задержаниями. По словам омбудсмена, у них нет полномочий осуждать горожан.Заявление уполномоченного по правам человека в Свердловской области опубликовано на официальном сайте омбудсмена.«Группа жителей, ряженых, как называет их сообщество горожан, под казаков, объявила себя полицией нравов и решила взять под контроль образ жизни жителей города. Судя по сообщениям в прессе, осуждению подвергся молодой человек "не с той прической", девушка, рисующая не теми красками», - сообщается в заявлении Мерзляковой.Она отметила, что казаки не имеют права задерживать и выслеживать людей, потому что «такими полномочиями ни государство, ни общественность этих людей не наделяло».«У нас удивительный город – красивых, добрых, ярких людей. И этому можно только радоваться. Права человека являются особой гордостью жителей Екатеринбурга. И по-другому уже не будет», - заявила омбудсмен.