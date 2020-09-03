В центре Екатеринбурга проходит пикет за присвоение скверу имени поэта Рыжего
Общество
Фото: Гузель Аиткулова
Сегодня в Екатеринбурге напротив здания городской администрации на одиночный пикет вышел журналист Павел Пивоваров в образе поэта Бориса Рыжего. Данная акция направлена на привлечение внимания к переименованию сквера на Вторчермете. Парк предлагают назвать в честь Рыжего.
— Для меня Рыжий – это один из самых грандиозных поэтов в истории, потому что он четко смог топонимику своего района прославить до международного уровня. Что в Голландии его печатали, что в других европейских странах. У него есть замечательные, эффектные афоризмы в стихах: «поэт – это всегда адвокат жизни, он не может выступать ее прокурором, и в своих стихах я всегда хотел оправдать жизнь», — рассказал Павел Пивоваров корреспонденту veved.
По словам журналиста, акция возникла стихийно. Сначала Пивоваров хотел провести поэтические чтения вместе с депутатом Пирожковым и депутатом Жуковым. Вечер должен был состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции был отменен.
— Я подумал, если мы до сих пор этого не добились всякими обращениями, то надо как-то покреативить, чтобы Высокинский вышел во время обеда, увидел. Из чиновников все-таки меня видел Володин — депутат гордумы. Он мимо проходил, я пригласил его поучаствовать, но он отказался. Два раза охрана выходила, два раза полицейские подходили, — поделился Пивоваров.
Напомним, что также уже 2,5 года в Екатеринбурге не могут назвать ни сквер, ни улицу именем поэта Ильи Кормильцева. Инициатором этой идеи выступала молодежная общественная организация «Май» и лично ее руководитель Гузель Аиткулова, выходившая на одиночный пикет к зданию мэрии. Однако до сих пор все осталось без изменений.
— Для меня Рыжий – это один из самых грандиозных поэтов в истории, потому что он четко смог топонимику своего района прославить до международного уровня. Что в Голландии его печатали, что в других европейских странах. У него есть замечательные, эффектные афоризмы в стихах: «поэт – это всегда адвокат жизни, он не может выступать ее прокурором, и в своих стихах я всегда хотел оправдать жизнь», — рассказал Павел Пивоваров корреспонденту veved.
По словам журналиста, акция возникла стихийно. Сначала Пивоваров хотел провести поэтические чтения вместе с депутатом Пирожковым и депутатом Жуковым. Вечер должен был состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции был отменен.
— Я подумал, если мы до сих пор этого не добились всякими обращениями, то надо как-то покреативить, чтобы Высокинский вышел во время обеда, увидел. Из чиновников все-таки меня видел Володин — депутат гордумы. Он мимо проходил, я пригласил его поучаствовать, но он отказался. Два раза охрана выходила, два раза полицейские подходили, — поделился Пивоваров.
Напомним, что также уже 2,5 года в Екатеринбурге не могут назвать ни сквер, ни улицу именем поэта Ильи Кормильцева. Инициатором этой идеи выступала молодежная общественная организация «Май» и лично ее руководитель Гузель Аиткулова, выходившая на одиночный пикет к зданию мэрии. Однако до сих пор все осталось без изменений.
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