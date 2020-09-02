В ответ на фестиваль ЛГБТ в Екатеринбурге пройдёт Неделя традиционных семейных ценностей

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

С 7 по 13 сентября в Екатеринбурге пройдет Неделя семьи «Скрепа». Она посвящена традиционным семейным ценностям и приурочена к празднику русских святых Петра и Февронии (покровителей семьи, любви и верности).Организаторы Недели – «Сорок сороков» и «Фонд святой Екатерины» при поддержке Екатеринбургской митрополии и городской мэрии.«Только семья спасет Россию. Не будет семьи – не будет ничего. А если что-то и будет, то это точно будет не Россией и точно не будет человечеством. Поэтому мы начинаем долгое возвращение человека к человеку. А то в последнее время стали забывать, кто мы и для чего мы»,- сообщается в telegram-канала движения «Сорок сороков».7 сентября пройдёт большой спортивный праздник. Вторник, 8 сентября, будет посвящён музыке. В среду, 9 сентября, состоится кулинарный квест «Добростол», а также будет работать мобильный терапевтический комплекс. 10 сентября пройдёт «Школа блогеров». В пятый день, 11 сентября, состоится городской квест. В субботу, 12 сентября, вновь большой спортивный праздник (зарядки и занятий по йоге), затем состоится SUP-фестиваль, и, кроме того, весь день будет работать ярмарка. 13 сентября начнётся с красочного Парада семей, а завершится концертом прославленной рок-певицы Ольги Кормухиной и лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова.Напомним, также с 7 по 13 сентября в Екатеринбурге должна пройти «Уральская неделя гордости». Организатором выступает Ресурсный центр ЛГБТ.