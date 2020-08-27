«Мистер Вселенная» прокомментировал обвинения в домогательствах к екатеринбурженке

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Трехкратный обладатель титула «Мистер модель Вселенной» Эдуард Кривенко ответил на обвинения в свой адрес со стороны девушки, заявившей о домогательствах к ней в отеле Екатеринбурга. Об этом сообщает E1.ru.Напомним, что девушка по имени Екатерина заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны Эдуарда Кривенко. Она потребовала от службы безопасности отеля Екатеринбурга вызвать Росгвардию. Девушка утверждает, что хотела убедить мужчину вернуть ей интимные фотографии и видео, сделанные в тот момент, когда они встречались.Эдуард Кривенко считает, что Екатерина таким образом лишь пытается пропиариться. Он подчеркнул, что не хочет участвовать в данной истории, так как подобная попытка привлечения внимания является «подлой и мерзкой».– Все это полная ложь! Люди льют грязь, чтобы сделать себя известнее, но каждый публичный человек не обязан доказывать, что он не инопланетянин, — заявил «Мистер Вселенная».Добавим, что Эдуард Кривенко побеждал в конкурсе «Мистер модель Вселенной» в 2012, 2015 и 2018 годах.