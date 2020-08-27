«Мистер Вселенная» прокомментировал обвинения в домогательствах к екатеринбурженке

10.23 Четверг, 3 сентября 2020
Общество
Фото: eduardkrivenko_official / Instagram.com
Трехкратный обладатель титула «Мистер модель Вселенной» Эдуард Кривенко ответил на обвинения в свой адрес со стороны девушки, заявившей о домогательствах к ней в отеле Екатеринбурга. Об этом сообщает E1.ru.

Напомним, что девушка по имени Екатерина заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны Эдуарда Кривенко. Она потребовала от службы безопасности отеля Екатеринбурга вызвать Росгвардию. Девушка утверждает, что хотела убедить мужчину вернуть ей интимные фотографии и видео, сделанные в тот момент, когда они встречались.

Эдуард Кривенко считает, что Екатерина таким образом лишь пытается пропиариться. Он подчеркнул, что не хочет участвовать в данной истории, так как подобная попытка привлечения внимания является «подлой и мерзкой».

– Все это полная ложь! Люди льют грязь, чтобы сделать себя известнее, но каждый публичный человек не обязан доказывать, что он не инопланетянин, — заявил «Мистер Вселенная».

Добавим, что Эдуард Кривенко побеждал в конкурсе «Мистер модель Вселенной» в 2012, 2015 и 2018 годах.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга «похитили» женщину
27 августа 2020
Екатеринбурженке грозит административное наказание за видео в TikTok
31 августа 2020
В Свердловской области 28-летнюю девушку обвиняют в краже денег своей бабушки
26 августа 2020
Житель Екатеринбурга с ножом напал на мужчину, который попросил его убрать за своей собакой
31 августа 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Город мужества и слез

Делегация из Свердловской области в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом посетила Беслан
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
12:34 Еще 121 свердловчанин заболел коронавирусом
12:21 Опубликован эскиз набережной в Нижнем Тагиле
11:57 Возобновлена плановая помощь в поликлиниках Екатеринбурга
11:39 Еще одна школа Екатеринбурга вернулась на дистанционное обучение
11:20 Проведение ярмарки выходного дня возобновят в Екатеринбурге
10:58 В Екатеринбурге закроют трамвайное движение по Халтурина
10:44 В столице Урала хотят переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина
10:23 «Мистер Вселенная» прокомментировал обвинения в домогательствах к екатеринбурженке
09:59 В Екатеринбурге состоится прощание с Владиславом Крапивиным
09:41 На перекрестке в Екатеринбурге столкнулись две иномарки
09:22 В Екатеринбурге пройдут довыборы в гордуму
20:52 Школу Екатеринбурга закрыли на второй день учебы из-за коронавируса
20:42 Более 5 тысяч уральских семей получили повышенное пособие за детей из-за COVID-19
20:17 В Свердловской области будут судить депутата ЗакСо, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности
20:02 В Нижнем Тагиле ищут 86-летнего мужчину
19:54 В Красноуфимске ушел в отставку начальник ОМВД
19:32 В Екатеринбурге на улице Краснолесья в ДТП пострадал ребенок
19:12 Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
19:09 В Екатеринбургской митрополии пройдет традиционный Симеоновский крестный ход
18:46 ФК «Урал» подписал контракт с Бранко Йовичичем
18:23 В екатеринбургском музее ИЗО откроют новую выставку
18:07 В Свердловской области проведено 7303 исследования проб на коронавирус
18:03 Свердловский депутат Госдумы устроил пикет в Рязани
17:23 В Екатеринбурге на берегу обмелевшей Исети появился арт-объект
17:07 25 екатеринбургских больниц перейдут в собственность области
16:51 Свердловский омбудсмен прокомментировала ситуацию с переименованием городов региона
Все новости Свердловской области
12:40 В России выявили 4995 новых случаев коронавируса
12:09 Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
11:46 Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
11:30 В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России
10:52 Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
10:27 В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года
09:55 Трамп собирается лишить финансирования города, участвовавшие в беспорядках
09:37 Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
16:20 Народного артиста РФ Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище
16:05 Шихан Куштау в Башкирии получил статус особо охраняемой природной территории
15:55 Песков подтвердил, что Путин выступит в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
15:46 Netflix ведет работу над полной локализацией сервиса в России
15:38 Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест Ивану Сафронову
13:36 Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
12:51 В Пентагоне рассказали об успешных испытаниях двух прототипов гиперзвуковых ракет
12:44 В США на почти километровой высоте заметили мужчину с реактивным ранцем
12:34 Дональд Трамп предложил Джо Байдену вместе провериться на допинг
12:27 В России предложили избавить многодетные семьи от налога на имущество
12:16 Путин собирается выступить в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября
12:13 21-летняя дочь Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни
11:58 Лионель Месси согласовал контракт с «Манчестер Сити» на сумму 700 миллионов евро
11:50 Сатирический журнал Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
11:44 Пентагон считает, что КНР в течение десяти лет вдвое увеличит арсенал ядерных боеголовок
11:40 Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России
11:36 В России из магазинов могут исчезнуть книги жалоб и предложений
10:55 Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма
Все новости России и мира
12:34 Еще 121 свердловчанин заболел коронавирусом
12:34 В Перми долги управляющих компаний взыскивают через расчетно-кассовые центры
12:21 Опубликован эскиз набережной в Нижнем Тагиле
11:57 Возобновлена плановая помощь в поликлиниках Екатеринбурга
11:39 Еще одна школа Екатеринбурга вернулась на дистанционное обучение
11:28 Минтербезопасности Пермского края напоминает: о пропаже грибника нужно сообщать сразу
11:20 Проведение ярмарки выходного дня возобновят в Екатеринбурге
11:13 В дни проведения Пермского марафона изменится движение общественного транспорта
11:08 Пермские школьники могут принять участие в цифровом фестивале профессий
11:01 Дмитрий Махонин призвал жителей Пермского края поставить прививки от гриппа
10:58 В Екатеринбурге закроют трамвайное движение по Халтурина
10:44 В столице Урала хотят переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина
10:23 «Мистер Вселенная» прокомментировал обвинения в домогательствах к екатеринбурженке
09:59 В Екатеринбурге состоится прощание с Владиславом Крапивиным
09:41 На перекрестке в Екатеринбурге столкнулись две иномарки
09:22 В Екатеринбурге пройдут довыборы в гордуму
20:52 Школу Екатеринбурга закрыли на второй день учебы из-за коронавируса
20:42 Более 5 тысяч уральских семей получили повышенное пособие за детей из-за COVID-19
20:17 В Свердловской области будут судить депутата ЗакСо, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности
20:02 В Нижнем Тагиле ищут 86-летнего мужчину
19:54 В Красноуфимске ушел в отставку начальник ОМВД
19:32 В Екатеринбурге на улице Краснолесья в ДТП пострадал ребенок
19:12 Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
19:09 В Екатеринбургской митрополии пройдет традиционный Симеоновский крестный ход
18:51 Пожилых прикамцев призывают соблюдать режим самоизоляции
18:46 ФК «Урал» подписал контракт с Бранко Йовичичем
Все новости
12:34
3/09
 Еще 121 свердловчанин заболел коронавирусом
19:12
2/09
 Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
12:45
2/09
 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
19:33
1/09
 Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
12:42
1/09
 В России COVID-19 обнаружен у миллиона человек
12:38
1/09
 В Свердловской области обнаружили ещё 117 случаев COVID-19
23:57
31/08
 В УМВД России по Екатеринбургу назначили нового начальника ОП № 11
14:39
31/08
 Актер Михаил Ефремов обратился к суду с «последним желанием»
09:35
31/08
 Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
13:04
30/08
 В России COVID-19 заразились свыше 990 тысяч человек
12:48
30/08
 Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
19:49
29/08
 Женская акция солидарности проходит в Минске
12:49
29/08
 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
10:44
29/08
 В Хабаровске прошел 50-й митинг в поддержку Фургала
12:38
28/08
 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
11:33
28/08
 Полиция Первоуральска продолжает закрывать глаза на вывоз имущества с госпредприятия
22:26
27/08
 Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия
16:52
27/08
 В Нижнем Тагиле изъяли партию спирта, реализуемого под видом антисептика
13:09
27/08
 Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 0,8%
12:40
27/08
 В Свердловской области выявили ещё 119 случаев коронавируса
16:18
26/08
 Свердловские полицейские, осужденные за пытки после оговора подростка, вышли из изолятора
12:41
26/08
 В Свердловской области подтвердили ещё 122 случая коронавируса
12:53
25/08
 На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе
12:49
25/08
 На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе
17:42
24/08
 В Екатеринбурге обновили остановку «Инженера Алиева»
13:52
24/08
 Число заражённых COVID-19 в России превысило 960 тысяч
Все новости