Губернатор Свердловской области призвал ставить прививки от гриппа

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал уральцев ставить прививки против гриппа. О том, что в пандемию к своему здоровью стоит относиться более внимательно, глава региона напомнил в своем Instagram.«Решил показать своим примером и напомнить еще раз — в этом году очень важно поставить прививку от гриппа. В пандемию коронавируса необходимо еще бережнее относиться к здоровью и сделать все возможное, чтобы его сохранить», - написал Куйвашев.