Губернатор Свердловской области призвал ставить прививки от гриппа
Общество
Фото: Instagram Евгения Куйвашева
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал уральцев ставить прививки против гриппа. О том, что в пандемию к своему здоровью стоит относиться более внимательно, глава региона напомнил в своем Instagram.
«Решил показать своим примером и напомнить еще раз — в этом году очень важно поставить прививку от гриппа. В пандемию коронавируса необходимо еще бережнее относиться к здоровью и сделать все возможное, чтобы его сохранить», - написал Куйвашев.
«Решил показать своим примером и напомнить еще раз — в этом году очень важно поставить прививку от гриппа. В пандемию коронавируса необходимо еще бережнее относиться к здоровью и сделать все возможное, чтобы его сохранить», - написал Куйвашев.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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