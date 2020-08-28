Евгений Куйвашев рассказал о предстоящей Ночи музыки в Екатеринбурге

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, как пройдет Ночь музыки в Екатеринбурге.«В Екатеринбурге 18 сентября в шестой раз пройдет Ночь музыки, которая в прошлом году стала, безусловно, самым мощным музыкальным событием лета. Я очень люблю и поддерживаю это мероприятие, и поэтому, как только эпидобстановка позволила проводить концерты, мы сразу же вернулись к обсуждению организации Ночи музыки. Сегодня мы окончательно договорились о ее проведении с директором фестиваля Евгением Горенбургом», - поделился глава региона.По словам Куйвашева, организовать мероприятие будет сложно из-за необходимости соблюдения противокоронавирусных мер. На всех площадках будут контролироваться масочный режим и социальная дистанция. Кроме того, власти рассматривают возможность совмещения мероприятия с прививочной кампанией. Рядом с площадками могут установить палатки, где врачи смогут поставить прививки от гриппа всем желающим.«Если к 14 сентября мы увидим рост заболевших коронавирусом, массовые мероприятия могут быть снова отменены. Будем надеяться, что этого не произойдет», - подчеркнул глава региона.