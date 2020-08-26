Екатеринбурженке грозит административное наказание за видео в TikTok
Общество
Фото: скриншот из видеоролика
На жительницу Екатеринбурга Кристину Альтшулер, которая опубликовала в TikTok видео с приглашением принять участие в акции в поддержку хабаровчан в Екатеринбурге, составили протокол об административном нарушении. Об этом правозащитник Сергей Зыков сообщил изданию It’s My City.
По данным издания, Альтшулер вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП «Организация несанкционированного митинга». По ней автору видео грозит штраф до 30 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, либо административный арест на срок до десяти суток.
Напомним, что ролик екатеринбурженки с приглашением на акцию активно распространялся в мессенджерах. Ранее «Вечерние ведомости» писали об этом.
По данным издания, Альтшулер вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП «Организация несанкционированного митинга». По ней автору видео грозит штраф до 30 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, либо административный арест на срок до десяти суток.
Напомним, что ролик екатеринбурженки с приглашением на акцию активно распространялся в мессенджерах. Ранее «Вечерние ведомости» писали об этом.
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