В Свердловской области с 1 сентября открываются детсады
Общество
Фото: vtambove.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о полном открытии детских садов в регионе. Об этом он написал в своем Instagram.
«Подписал указ, о котором рассказывал вам накануне. С 9 сентября смогут работать культурные учреждения с заполняемостью залов до 50%. Это касается кинотеатров, театров, филармоний, а также концертных площадок. Также полностью возобновляется работа муниципальных детских садов. Для частных учреждений, которые предоставляют услуги по дневному уходу за детьми, продолжает действовать ограничение по заполняемости групп до 50%», – говорится в посте.
Несмотря на указ, детские сады откроются не единовременно, а в индивидуальном порядке: сотрудникам дошкольных учреждений необходимо подготовиться к приему детей, а родителям предстоит получить необходимые справки об отсутствии заражения коронавирусом.
Напомним, ранее «Вечерние ведомости» писали, что Куйвашев подписал указ об открытии кинотеатров, концертных и театральных площадок с условием заполнения заведения не более, чем на 50%.
«Подписал указ, о котором рассказывал вам накануне. С 9 сентября смогут работать культурные учреждения с заполняемостью залов до 50%. Это касается кинотеатров, театров, филармоний, а также концертных площадок. Также полностью возобновляется работа муниципальных детских садов. Для частных учреждений, которые предоставляют услуги по дневному уходу за детьми, продолжает действовать ограничение по заполняемости групп до 50%», – говорится в посте.
Несмотря на указ, детские сады откроются не единовременно, а в индивидуальном порядке: сотрудникам дошкольных учреждений необходимо подготовиться к приему детей, а родителям предстоит получить необходимые справки об отсутствии заражения коронавирусом.
Напомним, ранее «Вечерние ведомости» писали, что Куйвашев подписал указ об открытии кинотеатров, концертных и театральных площадок с условием заполнения заведения не более, чем на 50%.