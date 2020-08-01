Перед музеем ИЗО в Екатеринбурге появился огромный надувной батут

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В Историческом сквере Екатеринбурга поставили огромный надувной батут, который собой заслонил фасад городского музея изобразительных искусств.О случившемся на своей странице в Facebook рассказал директор культурного учреждения Никита Корытин. По его мнению, эта ситуация отражает отношение общества к музеям и в принципе к культуре:«Это весьма симптоматичный объект, если задуматься, достойный фестивалей и всяких наград, насколько верно он отражает отношение нашего всеприемлющего большинства к музеям и культуре. Постойте, друзья, это же Исторический сквер! То, что он плоский и ровный, дак он такой не для удобства расстановки батутов, тарахтящих мороженщиц и прочего «энтертейнмента», подключенного бог знает как», – заявил Корытин.