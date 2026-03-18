За «побег» ребёнка из детсада оштрафовали заведующую в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Заведующую одного из детских садов в Нижнем Тагиле оштрафовали из-за «побега» шестилетнего воспитанника.
В итоге заведующая получила штраф в размере 15 тысяч рублей.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошёл в феврале этого года. Примерно в 17.30 ребёнок самостоятельно ушёл домой. Чуть позже за ним в детский сад пришла мама, и, не найдя сына, обратилась в полицию. Через час мальчика нашли. К счастью, за это время с ним ничего не случилось.
После этого случая на заведующую завели дело по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ («Нарушение прав и свобод обучающихся»). В суде женщина признала вину и раскаялась.
«Она пояснила, что причиной случившегося стал недостаточный контроль со стороны воспитателей, которые не передали ребёнка лично в руки родителям, а также халатность охранника, не предотвратившего выход ребёнка за калитку»,
– рассказали в пресс-службе.
Суд также отметил, что после случившегося в детском саду провели дополнительные инструктажи, ужесточили пропускной режим и сделали памятки для родителей и сотрудников.
В итоге заведующая получила штраф в размере 15 тысяч рублей.
