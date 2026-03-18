Случайно придавившую ребёнка мать из Первоуральска признали виновной в смерти малыша
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Первоуральский городской суд вынес приговор местной жительнице, признав её виновной в причинении смерти по неосторожности собственному ребёнку.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в ночь с 3 на 4 ноября 2025 года после распития спиртного в гостях у брата своего мужа женщина легла на диван вместе со своим ребёнком, которому было два месяца, и уснула, нечаянно придавив собой. На утро младенец уже был мёртв. Экспертиза показала, что он скончался от механической компрессионной асфиксии.
Свою вину женщин полностью признала. В качестве наказания суд назначил ей 1 год ограничения свободы.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в ночь с 3 на 4 ноября 2025 года после распития спиртного в гостях у брата своего мужа женщина легла на диван вместе со своим ребёнком, которому было два месяца, и уснула, нечаянно придавив собой. На утро младенец уже был мёртв. Экспертиза показала, что он скончался от механической компрессионной асфиксии.
Свою вину женщин полностью признала. В качестве наказания суд назначил ей 1 год ограничения свободы. Мероприятие для возрастной категории 18+
