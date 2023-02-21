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В Свердловской области скончалась сбитая грузовым поездом пенсионерка
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня днём в Свердловской области в Серовском районе грузовой поезд сбил пожилую женщину, переходившую через железнодорожные пути. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать несчастного случая.
Как рассказали в телеграм-канале «Уральской транспортной прокуратуры», инцидент произошёл в 14.40 на 5 пикете 5 километра перегона Углежжение – Филькино. Пенсионерка приходила через пути в неустановленном для этого месте. В результате столкновения она получила серьезные травмы и скончалась по сути в больницу.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.
Как рассказали в телеграм-канале «Уральской транспортной прокуратуры», инцидент произошёл в 14.40 на 5 пикете 5 километра перегона Углежжение – Филькино. Пенсионерка приходила через пути в неустановленном для этого месте. В результате столкновения она получила серьезные травмы и скончалась по сути в больницу.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.
«Серовский транспортной прокуратурой проводится комплекс надзорных мероприятий, направленных на установление причин происшествия, по результатам которых будет дана оценка действиям работников ОАО "Российские железные дороги"»,
– сообщили в прокуратуре.
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