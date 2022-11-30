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В Свердловской области поезд насмерть сбил женщину
Происшествия
Фото: Ольга Кольтенберг
На станции Решеты в Свердловской области поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Инцидент произошел сегодня днем на 1632-м километре между 1 и 2 пикетом станции Решеты. По предварительным данным, поезд 2421 смертельно травмировал женщину 1986 года рождения.
Центральное МСУТ СКР устанавливает все обстоятельства происшествия, проводится проверка.
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