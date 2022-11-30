Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На станции Решеты в Свердловской области поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.Инцидент произошел сегодня днем на 1632-м километре между 1 и 2 пикетом станции Решеты. По предварительным данным, поезд 2421 смертельно травмировал женщину 1986 года рождения.Центральное МСУТ СКР устанавливает все обстоятельства происшествия, проводится проверка.