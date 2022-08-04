Под Екатеринбургом перевернулся автомобиль с женщиной и ребенком

– Благодаря тому, что ребенок находился в бустере, серьезных травм он не получил и уже находится дома, – добавили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Шабровский автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП пострадали женщина с ребенком.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, ДТП произошло вчера в 18.00 около дома №35а на улице 50-й пикет. Женщина-водитель Renault Sandero ехала от станции Сысерть в сторону поселка Шабровский, выбрала скорость, не обеспечивающую постоянного контроля за движением, и допустила съезд с проезжей части. После этого автомобиль перевернулся.В результате аварии 43-летнюю женщину со стажем вождения семь лет госпитализировали с травмами головы и позвоночника. Также пострадал шестилетний мальчик, его доставили в больницу с резаной раной ноги.