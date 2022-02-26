В Екатеринбурге пострадал человек от упавшей с крыши глыбы льда
Происшествия
Фото: Алексей Орлов / Instagram
Вчера, 26 февраля, в центре Екатеринбурга с крыши дома на проспекте Ленина, 24/8 рядом со входом в KFC на человека упала глыба льда. Об этом сообщил телеграм-канал «Свет Екатеринбург».
Мужчина остался жив, но получил травму головы. На ситуацию отреагировал глава города Алексей Орлов, заявив, что потребовал усилить контроль за организациями, отвечающими за очистку кровель зданий и жилых домов от снега.
«Ещё раз обращаюсь к коммунальщикам, управляющим компаниям и руководителям ТСЖ: ваша прямая обязанность – не допустить подобных случаев, особенно сейчас, когда температура воздуха меняется из плюса в минус», – написал мэр в Instagram.
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Мужчина остался жив, но получил травму головы. На ситуацию отреагировал глава города Алексей Орлов, заявив, что потребовал усилить контроль за организациями, отвечающими за очистку кровель зданий и жилых домов от снега.
«Ещё раз обращаюсь к коммунальщикам, управляющим компаниям и руководителям ТСЖ: ваша прямая обязанность – не допустить подобных случаев, особенно сейчас, когда температура воздуха меняется из плюса в минус», – написал мэр в Instagram.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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