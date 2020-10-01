В Нижнем Новгороде главный редактор издания «Коза Пресс» покончила с собой у здания МВД
Происшествия
Ирина Славина. Фото: Telegram-канал BAZA
В Нижнем Новгороде у здания МВД покончила с собой главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Фото: Скриншот видео/Telegram-канал BAZA
Незадолго до гибели журналистка опубликовала пост на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Накануне, 1 октября, у журналистки прошёл обыск. В комментарии «Эху Москвы» Славина сообщила, что искали материалы, связанные с «Открытой Россией». По её словам из квартиры были изъяты компьютеры, телефоны и носители информации.
В беседе с журналистами издания NN.RU Ирина Славина рассказала, что на обысках, начавшихся у неё дома в шесть утра, присутствовали более десяти человек, в том числе двое понятых, которых силовики привезли с собой. По словам журналистки, сотрудники не позволили позвонить адвокату, а ее мужу не разрешали позвонить дочери. Кроме того, Славина отметила, что так и не получила от них протокола с описью изъятых вещей.
Фото: Скриншот видео/Telegram-канал BAZA
Незадолго до гибели журналистка опубликовала пост на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Накануне, 1 октября, у журналистки прошёл обыск. В комментарии «Эху Москвы» Славина сообщила, что искали материалы, связанные с «Открытой Россией». По её словам из квартиры были изъяты компьютеры, телефоны и носители информации.
В беседе с журналистами издания NN.RU Ирина Славина рассказала, что на обысках, начавшихся у неё дома в шесть утра, присутствовали более десяти человек, в том числе двое понятых, которых силовики привезли с собой. По словам журналистки, сотрудники не позволили позвонить адвокату, а ее мужу не разрешали позвонить дочери. Кроме того, Славина отметила, что так и не получила от них протокола с описью изъятых вещей.
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